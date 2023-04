Israele, auto sulla folla in centro a Gerusalemme: cinque feriti

Cinque persone sono rimaste ferite dopo che un’auto è finita su un gruppo di pedoni nel centro di Gerusalemme, vicino al mercato Mahane Yehuda. Lo riporta il Times of Israel citando fonti mediche. Uno dei cinque feriti versa in gravi condizioni. La polizia ha confermato l'accaduto riferendo che il conducente dell'auto è stato "neutralizzato". Decine di agenti sono sul posto. Al momento non sono chiare le condizioni del sospetto aggressore, che secondo alcune fonti sarebbe stato raggiunto da colpi di arma da fuoco.

Il premier Netanyahu: "Vogliono ucciderci"

Il primo ministro Benjamin Netanyahu, commentando il sospetto attacco avvenuto al mercato Mahane Yehuda di Gerusalemme, che ha fatto cinque ferite, ha denunciato che si tratta di "un altro tentativo di uccidere cittadini israeliani".

Netanyahu ha parlato durante la cerimonia per aprire gli eventi del Memorial Day mentre Israele commemora i caduti in guerra e terrore. "Pochi minuti fa, non lontano da qui, c'e' stato un altro tentativo di uccidere cittadini israeliani", dice Netanyahu, aggiungendo che l'incidente "ci ricorda che la Terra di Israele e lo Stato di Israele sono stati acquisiti attraverso molte sofferenze". Lo riporta il Times of Israel.