Israele, Biden smaschera Netanyahu: "Prolunga guerra per ragioni politiche"

Israele, Biden dà contro a Netanyahu: "Prolunga la guerra per ragioni politiche"

"Ci sono tutte le ragioni" per credere che il premier israeliano Benjamin Netanyahu stia prolungando la guerra a Gaza, rifiutando accordi per un cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi, per le proprie ragioni politiche. A dirlo e' stato il presidente americano Joe Biden in un'intervista al magazine Time.

Hamas: "Nessun accordo senza la fine della guerra"

"La proposta di Israele non risponde alla fine della guerra e al ritiro da Gaza, e non è coerente con i principi stabiliti da Biden". Lo ha detto il responsabile di Hamas Osama Hamdan, citato dai media. "Senza una posizione chiara da parte di Israele per preparare la fine definitiva della guerra e il ritiro da Gaza, non ci sarà - ha detto – accordo”.