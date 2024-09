Israele bombarda il Libano: "100 morti nel Sud del Paese"

Israele bombarda il Libano

Non si placa la sete di sangue in Medio Oriente. Un nuovo attacco di Israele nel Sud del Libano avrebbe provocato circa 100 morti, secondo i dati diffusi da Beirut. Hezbollah ha annunciato il bombardamento di tre obiettivi nel nord di Israele "in risposta" agli attacchi intensivi lanciati dall'esercito dello Stato ebraico. L’offensiva degli israeliani arriva a pochi giorni dalle esplosioni di decine di cerca-persone e walkie talkie che hanno provocato diverse vittime tra gli alti dirigenti del gruppo para-militare libanese Hezbollah.

Da questa mattina, i caccia israeliani hanno colpito piu' di 300 obiettivi di Hezbollah in Libano. Lo hanno riferito le forze armate israeliane, diffondendo una foto del capo di Stato maggiore, Herzi Halevi, che approva l'ondata di attacchi aerei dalla sala di comando sotterranea dell'esercito presso il quartier generale dell'Idf a Tel Aviv.

L'aggressione israeliana contro il Libano è una guerra di sterminio e un piano volto a distruggere i villaggi e le città libanesi, ha dichiarato il premier libanese Najib Mikati, secondo quanto riportato dal sito online del quotidiano libanese An-Nahar. Mikati ha esortato "le Nazioni Unite e l'Assemblea Generale e i Paesi influenti... a scoraggiare l'aggressione (israeliana)".

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e' giunto ieri a New York, dove chiedera' all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite di intervenire per porre fine al conflitto in Medio Oriente. Il leader turco ha parlato oggi dal Centro Culturale turco della metropoli americana, anticipando i contenuti temi del proprio intervento dinanzi i membri delle Nazioni Unite, un discorso con al centro la guerra a Gaza e il rischio di una escalation regionale. "Chiedero' alla comunita' internazionale di aumentare la pressione su Israele affinche' questo genocidio trovi una fine. Gli ultimi attacchi sferrati da Israele nei confronti del Libano, insieme alle ultime dichiarazioni provenienti dal governo dello Stato Ebraico mostrano chiaramente che la guerra si sta allargando all'intera regione", ha detto Erdogan.

Il leader turco ha parlato anche delle relazioni con gli Stati Uniti. Dopo aver dichiarato la propria soddisfazione "per il clima di cordialita' e di collaborazione", Erdogan ha confermato la linea della Turchia rispetto ai rapporti con gli Usa, attesi dall'appuntamento con le urne. "Chiunque prevalga nelle prossime elezioni per noi cambia poco. Il nostro dialogo con gli Stati Uniti proseguira' ai pu' alti livelli e il nostro approccio sara' sempre lo stesso", ha ribadito il preisdente turco, mantenendo una posizione neutrale tra il candidato repubblicano Donald Trump e la candidata democratica Kamala Harris. Il leader turco ha approfittato delle prime ore a New York per avere i primi incontri bilaterali. Il primo a incontrare Erdogan e' stato il presidente serbo Aleksander Vucic, seguito dal presidente albanese Edy Rama. Nelle prossime ore e' previsto un faccia a faccia con il Cancelliere tedesco Olaf Scholz.