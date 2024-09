Guerra, "ucciso Sinwar a Gaza". Fonti di intelligence parlano della morte del leader di Hamas (ma non ci sono conferme)

Guerra, le voci sulla morte di Sinwar: "Nelle ultime settimane è stato irraggiungibile"

La guerra in Medio Oriente continua ormai senza sosta da quasi un anno, si avvicina sempre di più il 7 ottobre, la data del terribile attentato di Hamas. Ma la fine non sembra essere vicina, vista anche la notizia diffusa (ma non confermata) da fonti di intelligence. Israele sta indagando sulla possibilità che il leader di Hamas Yahya Sinwar sia morto. Lo riferisce la testata Walla, riportando allo stesso tempo che lo Shin Bet ha respinto il rapporto e ritiene che Sinwar sia vivo. Secondo le informazioni di intelligence oggetto dell’indagine Sinwar sarebbe stato ucciso durante le operazioni dell'Idf a Gaza. "Sono tutte speranze e supposizioni basate sul fatto che Sinwar nelle ultime settimane è stato irraggiungibile", ha detto un funzionario israeliano al giornalista Barak Ravid.

L’Idf, riporta il Jerusalem Post, ha dichiarato di non poter né confermare né smentire le notizie sulla possibile morte del capo di Hamas. Tra le fonti consultate dal Jerusalem Post, una di alto livello ha gettato acqua sul fuoco. Mentre un’altra ha detto di non avere informazioni reali al riguardo e altre ancora hanno rilevato disaccordi all’interno dell’establishment della difesa. Secondo l'agenzia di stampa palestinese Wafa almeno cinque persone sono morte in un attacco israeliano che ha preso di mira una abitazione a Deir al-Balah, nel centro della Striscia di Gaza. Secondo il Ministero della Sanità locale in poco meno di un anno, dal 7 ottobre ad oggi, hanno perso la vita 41.431 persone mentre altre 95.818 sono rimaste ferite.