Israele, da Gaza partiti 250 razzi. Raid dell'esercito su 130 obiettivi

Circa 250 razzi sono stati lanciati dalla Striscia di Gaza verso Israele, che ha risposto con una serie di raid aerei contro 130 obiettivi in un'operazione denominata "Guardiani del muro". Secondo l'agenzia di stampa palestinese Wafa, nei raid sono morte almeno 24 persone, tra cui dei bambini, e altre 103 sono rimaste ferite. Tra gli obiettivi la casa di un comandante di un battaglione di Hamas, un sito di produzione di munizioni, il quartier generale dell'intelligence del gruppo di resistenza islamica e complessi militari di Hamas e della Jihad.

Un razzo da Gaza poi ha colpito un edificio di otto piani ad Ashkelon, nel sud di Israele. Secondo quanto riportano i media israeliani, quattro membri di una stessa famiglia sono rimasti feriti. Un uomo e' in gravi condizioni, la moglie ha riportato ferite moderate e i loro due figli sono rimasti leggermente feriti. Altri due residenti nell'edificio hanno riportato ferite lievi.

"Se Israele continuerà ad attaccare, trasformeremo Ashkelon in un inferno", ha sentenziato il portavoce dell'ala militare di Hamas, Abu Ubaidah, rivendicando il lancio di razzi sulla citta' nel Sud di Israele. "Abbiamo lanciato razzi contro Ashkelon a seguito di un attacco israeliano che ha colpito una casa a ovest di Gaza City", ha detto citato dal quotidiano israeliano Haaretz.

Intanto, i Paesi di tutto il mondo guardano con preoccupazione a ciò che sta avvenendo in Medio Oriente. Stati Uniti, Unione Europea e Regno Unito hanno esortato Israele e palestinesi a stemperare le tensioni il prima possibile. Gli Usa hanno comunque bloccato una dichiarazione congiunta del Consiglio di sicurezza dell'Onu, ritenendo che non fosse "utile" in questa fase e confermando di essere impegnati "dietro le quinte" nel tentativo di ottenere una de-escalation.

Ieri, pomeriggio, dopo giorni di violenti scontri e centinaia di feriti sulla Spianata delle Moschee, nella Citta' Vecchia di Gerusalemme, il braccio armato di Hamas ha lanciato una selva di razzi contro Israele, che ha risposto bombardando la Striscia di Gaza. Secondo il ministero della Salute di Gaza, i raid israeliani hanno causato nove morti, tra cui tre bambini. Per l'esercito israeliano nel bombardamento sono rimasti uccisi tre militanti di Hamas. Un uomo israeliano e' rimasto lievemente ferito da un razzo anti-carro lanciato da Gaza verso la sua auto al confine con la Striscia.

Una escalation che ha fatto seguito all'ultimatum lanciato da Hamas, che ha chiesto al governo israeliano di ritirare le truppe dalla Spianata entro le 18 (le 17 in Italia). Poco dopo la scadenza dell'ultimatum, sono risuonate le sirene di allarme e sono cominciati a cadere i primi razzi. Hamas ha rivendicato il lancio di razzi su "Gerusalemme occupata", mentre le Brigate al-Quds, l'ala militare del gruppo terroristico della Jihad islamica, ha rivendicato il lancio di 30 razzi verso Sderot.

