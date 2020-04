Israele, il Labour lavora alla fusione con Gantz

In Israele il partito laburista, guidato da Amir Peretz, sta lavorando a una fusione con il partito centrista Blu e Bianco di Benny Gantz, impegnato in negoziati per la creazione di un governo di unita' nazionale con Benjamin Netanyahu. Ma la mossa ha suscitato malumori all'interno e c'e' chi si e' spinto a denunciarla come una svendita dell'eredita' di un partito che ha guidato lo Stato ebraico per quasi trent'anni dopo la sua fondazione. Per il momento c'e' stato un incontro tra i leader dei due partiti e un comunicato congiunto che prospetta "nella prima fase" la determinazione di "regole su un lavoro congiunto e coordinato all'interno della Knesset, con l'obiettivo di arrivare alla fusione delle parti". Si apre cosi' uno scenario in cui Blu e Bianco e Labour potranno presentarsi uniti alle prossime elezioni, un tema sul quale sono stati incaricati di lavorare Avi Nissenkorn del partito centrista e il laburista Itzik Shmuli.



Ma dalle fila laburiste, si e' alzata la voce contraria di Meirav Michaeli, deputata del ristretto gruppo parlamentare laburista alla Knesset (tre in tutto dopo la fine della coalizione con Meretz e Gesher all'indomani delle elezioni di marzo). L'ex giornalista e attivista, nonche' nipote di Rudolf Kastner, ha dichiarato senza mezzi termini su Twitter che questa sarebbe la fine del partito, richiamando alla memoria il glorioso passato laburista e i protagonisti che ne hanno fatto la storia. Scagliandosi contro un'iniziativa messa in piedi "per ottenere due posti ministeriali per Amir Peretz e Itzik Shmuli, che non dispongono del partito di Ben Gurion, Rabin e Peres", la deputata ha esortato "tutti i membri a restare e a combattere per il nostro partito, per opporsi a una mossa che vuol dire solo una cosa, niente piu' Labour". Intanto, proseguono i negoziati tra Blu e Bianco e Likud per un governo di unita': dopo la minaccia di Ganzt di dare seguito alla proposta di legge che impedisce a un deputato incriminato di guidare l'esecutivo (una norma chiaramente anti-Netanyahu) se non si raggiungeva un'intesa entro poche ore, una nota congiunta ha fatto sapere che i colloqui tra le parti "sono in corso e di buon umore, con l'obiettivo di istituire un governo di emergenza nazionale il piu' rapidamente possibile". I due leader si sono incontrati nella residenza del premier, a distanza di sicurezza visto che Netanyahu e' in auto-isolamento dopo che il ministro della Salute e' risultato positivo, e hanno continuato a discutere dei nodi ancora irrisolti, tra cui l'annessione delle colonie in Cisgiordania e l'insistenza del Likud che vuole potere di veto sulla nomina dei giudici.