Mediobanca: approvato il progetto di bilancio e convocata l'Assemblea degli Azionisti

Mediobanca: approvati il progetto di bilancio 2023/2024 e la Dichiarazione Non Finanziara, convocata l'Assemblea degli Azionisti

Mediobanca annuncia che il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto di bilancio d'esercizio 2023/2024 e il bilancio consolidato al 30 giugno. I dati rispecchiano quelli pubblicati lo scorso 1° agosto. È stato confermato che l'utile netto del Gruppo è di 1.273.4 milioni di euro (1.026 milioni nell'esercizio 2022/2023) e che l'utile netto della capogruppo Mediobanca è di 1.244 milioni di euro (606.5 milioni nell'esercizio 2022/2023).

Come anticipato lo scorso 1°agosto, all’Assemblea degli Azionisti del 28 ottobre verrà proposta l’assegnazione di un dividendo lordo unitario pari a 1,07 euro per azione che, tenuto conto dell’anticipo erogato a maggio (0,51 euro) corrisponde a un saldo di 0,56 euro per azione che verrà messo in pagamento il 20 novembre prossimo con “record date” il 19 novembre e data stacco il 18 novembre.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato la Dichiarazione Consolidata di Carattere Non Finanziario al 30 giugno 2024 e deliberato di convocare per il 28 ottobre 2024, in unica convocazione, l'Assemblea degli Azionisti.

In sede ordinaria, l'Assemblea degli Azionisti delibererà su: il bilancio al 30 giugno 2024; l'acquisto e la disposizione di azioni proprie; le politiche di remunerazione e di incentivazione del personale del Gruppo 2024/2025; e il Piano annuale di Performance Shares. In sede straordinaria, invece, l'Assemblea degli Azionisti delibererà sull'annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale.