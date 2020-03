Israele, respinta la richiesta di rinvio: Netanyahu a processo il 17

Il tribunale distrettuale di Gerusalemme ha respinto la richiesta dei legali del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, di posticipare la prima udienza del processo che lo vede imputato, il cui inizio è previsto per il 17 marzo. Gli avvocati del premier avevano chiesto di posticipare di 45 giorni l’inizio del processo, per non aver ricevuto tutti i documenti relativi alle indagini.

Israele, respinta la richiesta di rinvio: il primo capo di governo israeliano a essere stato incriminato

Secondo il quotidiano israeliano Haaretz, la corte ha giudicato irrilevanti le richieste dei legali. Secondo il quotidiano economico Globes, invece, la procura avrebbe acconsentito a posticipare la lettura dei capi di imputazione a dopo la prima udienza. Netanyahu è il primo capo di governo israeliano a essere stato incriminato durante il suo mandato. Risulta imputato per frode violazione di fiducia nei casi noti come “2000” e “1000” e anche per corruzione nel cosiddetto caso “4000”.