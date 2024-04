Israele verso l'assalto a Rafah. E Hamas pubblica il video di un ostaggio

Casa Bianca: "Israele assicuri aiuti a Gaza senza ritardi"

Il pacchetto di aiuti appena promulgato "aumenta significativamente l'assistenza umanitaria a Gaza" ma "Israele deve garantire che gli aiuti arrivino ai palestinesi senza ritardi": lo ha detto Joe Biden parlando alla Casa Bianca.

Biden firma aiuti per Ucraina e Israele

Joe Biden ha firmato il maxi pacchetto di aiuti per l'Ucraina (che prevede anche quelli per Israele e Taiwan, oltre al bando di TikTok se non viene ceduto entro nove mesi. "La legge approvata dal Congresso renderà gli Stati Uniti e il mondo più sicuri. Se i nostri alleati sono più forti, anche noi lo siamo", ha detto il presidente.

Hamas pubblica video di un ostaggio israelo-americano

Hamas ha pubblicato su Telegram un video dell'ostaggio israelo-americano Hersh Goldberg-Polin. Secondo Al Jazeera, nel filmato, di cui non è nota la data, il giovane di 23 anni "denuncia la negligenza del governo del premier Benyamin Netanyahu nei confronti degli ostaggi e chiede che si agisca per il suo rilascio".

Media: "L' esercito israeliano pronto a entrare a Rafah"

L'esercito israeliano ha effettuato tutti i preparativi necessari per entrare a Rafah, che ritiene l'ultimo bastione di Hamas nella Striscia di Gaza, e potrà lanciare un'operazione non appena avrà ottenuto l'approvazione del governo. Lo riporta il quotidiano israeliano Haaretz e altri media internazionali, citando un alto funzionario della Difesa.

Israele: "Uccisi metà dei combattenti nel sud del Libano"

Il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha detto che "metà dei comandanti di Hezbollah nel sud del Libano è stata eliminata". Si tratta di "persone responsabili di azioni offensive. L'altra metà si sta nascondendo e sta abbandonando il sud del Libano di fronte alle operazioni dell'Idf", ha aggiunto, citato da Haaretz.