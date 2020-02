Italia Azerbaigian, siglato partenariato strategico. Aliyev al Colle e a Chigi

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale il Presidente della Repubblica dell'Azerbaigian, Ilham Aliyev, in Visita di Stato. Era presente il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio. Il presidente azero è stato poi ricevuto anche dal premier Conte.

"La prima visita in Italia di un presidente azerbaigiano, che ricambia la mia visita a Baku di meno di due anni fa", "sottolinea una grande amicizia che unisce Azerbaigian e Italia". Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella in una dichiarazione alla stampa al Quirinale assieme al presidente azero Ilham Aliyev. Era presente anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Il capo dello Stato italiano ha parlato di "grande qualita' e intensita' che contrassegna le relazioni tra i due Paesi, non solo sul piano energetico, ma anche economico generale, politico e culturale". In questo senso "la firma della dichiarazione congiunta sul partenariato strategico multidimensionale tra il presidente Aliyev e il presidente Conte rende evidente lo stato eccellente delle nostre relazioni sotto ogni profilo e ogni versante - ha aggiunto Mattarella -. L'Azerbaigian e' un Paese amico e un partner fondamentale nella regione".

"L'Italia non intende soltanto sviluppare rapporti bilaterali con l'Azerbaigian, ma intende anche contribuire allo sviluppo dei rapporti tra l'Azerbaigian e l'Unione europea e quindi ci adopereremo intensamente perchè si definisca sollecitamente il nuovo accordo quadro tra Unione europea e Azerbaigian", ha detto ancora Mattarella.

Il Tap rappresenta il "simbolo della cooperazione tra sette Stati", che "sono più legati con la cooperazione economica, politica e culturale", ha invece detto Aliyev, che ha affrontato anche il tema del Nagorno-Karabakh. "L'Italia e l'Azerbaigian sostengono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza di entrambi i paesi", ha detto Aliyev. "La risoluzione di questo conflitto deve avvenire sulla base delle risoluzioni Onu gia' adottate".