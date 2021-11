Usa, Kamala Harris alla presidenza a gennaio 2022

Kamala Harris presidente degli Usa a gennaio 2022, Biden le cede il posto per una colonscopia

Joe Biden trasferirà il potere della presidenza alla sua vice Kamala Harris. Il 46° presidente degli Stati Uniti d'America, in carica dal 20 gennaio, finirà sotto anestesia per una colonscopia di routine nel suo primo check-up da presidente. La Casa Bianca ha quindi reso noto il momentaneo "passaggio di consegne".

Ma questo non è il primo caso di questo tipo. Come si legge su TGCom24, anche l'allora presidente George W. Bush si sottoposte alla stessa procedura nel 2002 e nel 2007, cedendo i poteri al suo vice, come prevede la costituzione.

Non fu lo stesso per Donald Trump che, invece, nel 2019 fece la stessa visita di nascosto perché non voleva che il suo vice Mike Pence fosse nominato temporaneamente al suo posto mentre era sedato e per evitare di essere oggetto di scherno nei programmi tv di tarda serata. Questo, almeno, è quanto rivelato dall'ex portavoce di Trump e di Melania Stephanie Grisham nel suo libro "I'll Take Your Questions Now".