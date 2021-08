Kim Jong-un, nuovo mistero: spuntano un livido e un cerotto sul collo

Kim Yo-jong, la potente sorella del dittatore nord-coreano Kim Jog-un, avverte la Corea del Sud per le esercitazioni militari congiunte con gli Stati Uniti previste nelle prossime settimane e spegne i recenti entusiasmi per la ripresa delle comunicazioni dirette tra Pyongyang e Seul, annunciata settimana scorsa. "Il nostro governo e il nostro esercito seguiranno con attenzione se la Corea del Sud organizzera' esercitazioni di guerra ostili ad agosto o se prendera' altre decisioni sfrontate", scrive Kim Yo-jong in una nota diffusa dall'agenzia di stampa nord-coreana Kcna. "Speranza o disperazione? La scelta non sta a noi", ha proseguito la sorella del dittatore nella nota. Pyongyang osteggia le esercitazioni militari annuali congiunte tra Corea del Sud e Stati Uniti, che considera una prova di invasione del Paese, e dubbi sulle esercitazioni annuali congiunte con gli Usa si sono manifestati anche a Seul, nei giorni scorsi, tra chi ne chiede la sospensione citando la pandemia di Covid-19 in corso e la necessita' di riaprire canali di dialogo con Pyongyang.

KIm Jong-un, livido sul collo e cerotto

Kim ha anche minimizzato la decisione di riaprire la linea diretta di comunicazione tra le due Coree, a tredici mesi dall'interruzione, definendo la mossa "nient'altro che un ripristino della connessione fisica" tra i due Paesi, e ha precisato che sarebbe "prematuro" e "avventato" pensare che la ripresa delle comunicazioni indichi la possibilita' di un nuovo summit tra il fratello e il presidente sud-coreano, Moon Jae-in, circolata negli scorsi giorni. Ma intanto spunta un nuovo giallo sulle condizioni sempre chiacchierate dei Kim Jong-un stesso. Dopo le tante indiscrezioni dei mesi scorsi, si torna a parlare di lui per una macchia, verde scuro, dietro la testa e un cerotto per coprirla. Come riporta Repubblica, analizzando le foto del raduno militare a cui Kim ha partecipato dal 24 al 27 luglio a Pyongyang così come quelle della conferenza sui veterani di guerra andata in scena due giorni dopo sempre nella capitale, NK News si è accorto di quello strano livido rettangolare nella parte posteriore destra della testa di Kim e del cerotto poi apparso per coprirlo. Impossibile, come sempre, stabilire di che cosa si tratti.