Ucraina, l'ultimatum di Mosca per il disarmo nel Kursk: "Il tempo stringe". Starmer contro Putin: "Basta con i giochetti"

Ucraina: vertice a 25, Starmer; pressing su Putin per accordo

Fare pressione su Vladimir Putin affinché “si sieda finalmente al tavolo” e “fermi gli attacchi barbari all’Ucraina”. Questo, scrive la stampa britannica, l'obiettivo del primo ministro inglese Keir Starmer che ha convocato per oggi una riunione di 25 leader mondiali per definire le linee generali di una coalizione di paesi disposti a "sostenere una pace giusta e duratura" in Ucraina. "Il totale disprezzo del Cremlino per la proposta di cessate il fuoco del presidente Trump dimostra solo che Putin non prende sul serio la pace", ha affermato Starmer ieri sera. Il primo ministro britannico e il presidente francese Emmanuel Macron stanno lavorando da settimane per formare una "coalizione di volenterosi", il cui scopo sarebbe quello di dissuadere la Russia dall'attaccare nuovamente l'Ucraina in caso cessate il fuoco.

Secondo Downing Street, l'incontro di oggi servirà "a esplorare ulteriormente il modo in cui i paesi intendono contribuire alla coalizione, in vista di una sessione di pianificazione militare della prossima settimana". L'impegno potrebbe assumere la forma dell'invio di truppe (Parigi, Londra e Ankara si sono già dette pronte ad agire) ma anche di un maggiore supporto logistico. Se la Russia si siederà finalmente al tavolo dei negoziati, dovremo essere pronti a monitorare il cessate il fuoco per garantire che si tratti di una pace seria e duratura", ha detto Starmer. Se Mosca invece rifiutasse di firmare l'accordo proposto dagli Usa "allora dovremo fare tutto il possibile per aumentare la pressione economica sulla Russia affinché ponga fine a questa guerra", ha aggiunto.

Oltre a Starmer, al presidente francese Macron e al presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, hanno confermato la loro presenza anche il primo ministro svedese Ulf Kristersson e il leader spagnolo Pedro Sanchez. Si prevede che saranno presenti anche il capo della NATO Mark Rutte, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. Ancora incerta la presenza di Giorgia Meloni. Ci sarà la Turchia, il secondo esercito più grande della NATO, che ha già dichiarato di essere pronta a schierare le sue truppe in Ucraina "se necessario" per garantire la pace. Alla riunione virtuale parteciperanno anche Canada, Australia e la Nuova Zelanda.

Mosca, il tempo per Kiev per deporre le armi nel Kursk sta per scadere

L'offerta del presidente russo Vladimir Putin alle truppe ucraine di deporre le armi nella regione di Kursk è ancora valida, ma il tempo a disposizione di Kiev sta per scadere. Lo ha detto all'agenzia di stampa TASS il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov.

Starmer riunisce 25 'volenterosi' per la sicurezza in Ucraina, basta con i giochetti di Putin

Ucraina: Kiev, 2 morti e 18 feriti in un attacco russo nel Kherson

Due persone sono state uccise e altre 18 sono rimaste ferite nell'Oblast di Kherson a causa di un attacco russo Lo riferisce l'amministrazione militare dell'Oblast di Kherson secondo cui i russi hanno preso di mira 'infrastrutture critiche, aree residenziali degli insediamenti nella regione, danneggiando anche sette grattacieli e 27 case'. Le forze di Mosca hanno danneggiato anche i gasdotti, una dependance, un magazzino e alcune automobili.