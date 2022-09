L'endorsement di Hillary Clinton a Meloni premier: "Giudicatela per i fatti"

Hillary Clinton su Meloni: "Prima donna premier, una buona cosa"

Le elezioni politiche si avvicino sempre di più e i sondaggi parlano sempre più chiaro, la coalizione di centrodestra aumenta il vantaggio su quella di sinistra e il primo partito resta Fdi. Se questo trend dovesse essere confermato dall'esito delle urne, l'Italia con molta probabilità potrebbe avere il suo primo premier donna: Giorgia Meloni. Per lei arriva un endorsement importante, da una figura dei dem molto influente negli Usa "L’elezione della prima presidente donna in un Paese - spiega Hillary Clinton al Corriere della Sera - rappresenta sempre una rottura col passato, ed è sicuramente una buona cosa. Però poi, come per ogni leader, donna o uomo, deve essere giudicata per quello che fa".

"Non sono mai stata d’accordo con Margaret Thatcher, - prosegue Clinton al Corriere - ma ho ammirato la sua determinazione. Chiaramente poi si votano le idee". Nelle leadership femminili Hillary crede moltissimo. E nelle giovani politiche del mondo vede il futuro, ed è su di loro che investe le sue energie: «Ci sono una sfilza di leader donne che mi piacciono. Penso a Jacinda Ardern, prima ministra della Nuova Zelanda. Il modo con cui ha gestito la pandemia e il massacro nella moschea nel 2019 è stato davvero unico». Subito dopo nomina Sanna Marin, l’adora. La sua ammirazione deriva dalle scelte politiche che ha fatto, non dalle critiche che ha ricevuto: "È stata molto coraggiosa ad aver guidato la Finlandia nella Nato".