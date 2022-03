L'Ucraina umilia la Russia: "Venite a Kiev a riprendervi i vostri figli"

“Un messaggio alle madri russe: venitevi a riprendere i vostri figli”. Così il governo ucraino segna un ulteriore punto nella guerra della comunicazione, nella quale sta stravincendo contro i russi. Il ministro della Difesa ucraino ha infatti annunciato la decisione di “restituire i soldati russi fatti prigionieri, se le loro madri verranno a riprendersi a Kiev”.

La sorprendente scelta è stata accompagnata da video nei quali si vedono i civili ucraini offrire cibo e thè caldo ai prigionieri di guerra, ai quali viene inoltre consentito di chiamare le rispettive madri in video chat. Nei giorni scorsi, la vicepremier Iryna Vereshchuk ha fatto appello alla Croce Rossa Internazionale affinché andasse a recuperare i corpi dei russi uccisi in battaglia, affinché fosse data loro degna sepoltura in Patria. Gesti che sottolineano l’umanità di un popolo che sta resistendo con orgoglio e determinazione all’invasione di un esercito enormemente più forte, ma non altrettanto efficace sul piano mediatico.

A Russian soldier surrendered. Ukrainians gave him tea, food, and let him call his mother on video. I want to cry from how much I love my country. pic.twitter.com/ZiERQsyBbo