Taiwan, Pechino tuona contro il G7 e minaccia gli Usa: “Giocano col fuoco”

Pechino replica al G7: “Su Taiwan calunnie e diffamazioni”

La Cina se la prende con il Giappone, che in questi giorni sta ospitando l’incontro tra i ministri degli Esteri dei Paesi del G7 accompagnati dall’Alto Rappresentante dell’Unione Europea per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza. A Pechino non è sceso giù l’esito della dichiarazione congiunta finale che ne è emersa. Tra le varie questioni oggetto della riunione a Hiroshima, c’è l’analisi della situazione di Taiwan, su cui i diplomatici hanno deliberato che "non vi è alcun cambiamento nelle posizioni di base, comprese le politiche dichiarate della 'Unica Cina'”e l’opposizione "alle attività di militarizzazione" di Pechino nel mar Cinese meridionale.

La replica cinese alla dichiarazione dei rappresentanti esteri dei Paesi del G7 è stata di severa condanna: "piena di arroganza, pregiudizi e intenzioni sinistre anti-Cina e di contenimento della Cina", ha detto il portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin; aggiungendo che il vertice del G7 in questo caso "ha ignorato la posizione solenne e i fatti oggettivi della Cina, interferendo grossolanamente negli affari interni e ha calunniato e screditato maliziosamente la Cina”, ha concluso Wang nel briefing quotidiano.