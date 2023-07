La segretaria Usa e il giallo dei funghi allucinogeni mangiati in Cina

Janet Yellen, la segretaria di Stato Usa e il giallo dei funghi allucinogeni mangiati in Cina

La Segretario al Tesoro degli Stati Uniti Janet Yellen avrebbe mangiato diverse porzioni di un fungo noto per i suoi imprevedibili effetti allucinogeni durante il suo recente viaggio di Stato in Cina. La notizia ha aperto speculazioni sulla possibilità che la rappresentante del governo americano fosse stata avvelenata di proposito, in vista della riunione con il vicepremier He Lifeng e gli altri esponenti del governo cinese, per indebolire le sue capacità di trattativa.

Tutto è nato perché la 76enne Yellen ha mangiato ben quattro porzioni di jian shou qing, un tipo di fungo selvatico che può avere proprietà psichedeliche se non viene cucinato correttamente. Come riporta la Cnn, poco dopo l'atterraggio della segretaria del Tesoro a Pechino, lo scorso 6 luglio, la delegazione statunitense è stata avvistata a cena da Yi Zuo Yi Wang. Il ristorante ha confermato la visita sul suo account Weibo, il Facebook cinese.

"Il Segretario del Tesoro americano Yellen è stato qui", si legge nel post, in cinese. L'hashtag "Il primo pasto del Segretario del Tesoro americano Yellen a Pechino è yunanese" è diventato un trend topic sui social media, con post correlati che hanno totalizzato sei milioni di visualizzazioni. Molti hanno espresso curiosità, chiedendosi chi avesse scelto il ristorante. Ma le discussioni più accese si sono concentrate sul fatto che abbia ordinato più porzioni del piatto a base di funghi jian shou qing. Un assistente del segretario al Tesoro ha confermato alla Cnn che la Yellen ha mangiato al ristorante e ha apprezzato molto l'esperienza, compreso il piatto a base di funghi.