Le bombe a grappolo sono micidiali. Ma l'Europa obbedisce a "Rimbambaiden"

All'uomo in mimetica Rimbambiden non ha promesso miccette, tric e trac e bombe a mano. Le bombe a grappolo sono micidiali

Che Rimbambaiden possa decidere, seppur soffrendo come dice - io però non gli credo - di spedire bombe a grappolo ai suoi sodali in affari, è faccenda che dovrebbe farci insorgere tutti e pretendere quanto meno che Rimbambaiden si rimangi l'offerta.

Che l'agenda europea debba essere dettata da Rimbabiden e l'attore presidente della più controversa "democrazia" di quest'angolo di mondo, con la stampa tutta che sostiene che l'Europa non è mai stata più unita, è cosa che mi scatena uno sgomento prossimo alla sincope. E se solo non fossimo un popolo di spappolati incapaci di un pensiero autonomo, come siamo, dovrebbe far venire un groppo in gola a tutti. Seguito a ruota da un irrefrenabile rigurgito da trasformare in energia propulsiva di tipo insurrezionale.

Nel 2010 la Convenzione di Oslo è entrata in vigore mettendole al bando. Sono 123 i paesi che l'hanno sottoscritta, fra cui l'Italia.

Fra i paesi che non hanno aderito ci sono:

#StatiUniti

#russia

#Ucraina

#Cina

Ma guarda un po', gli stessi che non hanno aderito alla Corte penale internazionale dell'Aia.

L’#ONU, così come altri stati firmatari quali #Francia, #italia e #Germania, si sono detti contrari all’invio di queste armi.

Tragicomica la dichiarazione del segretario generale della #NATO Jens Stoltenberg, il quale ha candidamente confessato che l’Alleanza Atlantica “non ha una posizione” sul tema.

Sipario, please!