Le Pen insidiata a destra da Zemmour. E diserta le nozze della nipote Marion

Insidia a destra per Marine Le Pen, con il giornalista Eric Zemmour, noto polemista di estrema destra, dato in grande crescita nei sondaggi. A piu' riprese, Zemmour - giornalista vedette dell'emittente CNews - ha detto che la Le Pen "non vincera' mai" nel 2022 e non ha escluso di candidarsi. Per diversi sindaci del partito di Le Pen questi propositi - che scompaginerebbero sia il partito della Le Pen sia la destra dei Re'publicains dove Zemmour conta molti seguaci - sono "suicidi" e sia Le Pen sia Zemmour devono "smetterla di spararsi sui piedi".

Nell'entourage della presidente del RN, e' stato precisato che la candidata "non ha mai rifiutato di discutere con chicchessia" ma che la proposta di Me'nard riguarda una "discussione attorno a un tavolo" e non "un dibattito" pubblico. Alla fine, il sindaco Ménard ha parlato di "accordo di Marine Le Pen per una cena con Eric Zemmour a Be'ziers", aggiungendo che si tratta di "un'ottima notizia".

Marine Le Pen diserta il matrimonio della nipote Marion Maréchal con Vincenzo Sofo

Sabato prossimo intantop Marion Maréchal, 31 anni, nipote di Marine Le Pen, sposerà Vincenzo Sofo, 34 anni, europarlamentare recentemente passato dalla Lega a Fratelli d’Italia. Come racconta il Corriere della Sera, "i due si sono conosciuti nel 2016 in Italia a un convegno leghista. Lei, allora deputata del Front National, doveva incontrare Matteo Salvini, Sofo arrivò facendo scena sulla sua moto rombante come se fosse capitato lì per caso. Due anni dopo la loro relazione venne rivelata da Chi, con le foto della coppia in atteggiamenti amorosi sulla spiaggia. Da allora lui è soprannominato Monsieur Le Pen. Le nozze dovevano tenersi in Italia ma, a causa della pandemia, gli sposi hanno cambiato location optando per la regione di Parigi. La zia Marine Le Pen, però, non potrà essere presente perché impegnata in un importante consiglio nazionale a Frejus, sulla riviera francese, dove cederà la guida del partito al suo vice per potersi meglio concentrare sulle elezioni presidenziali del prossimo anno in cui spera di battere finalmente Macron".

Marion Le Pen sta con Zemmour?

Ma in realtà tra le due non correrebbe ottimo sangue. Come ricorda il Corriere, Marion "nel 2019 annunciava sui social network che avrebbe rinunciato a portare il cognome Le Pen, una mossa che è stata letta come un tentativo di distanziarsi dalle posizioni del partito". E corre voce che "che la giovane Maréchal appoggi in segreto Éric Zemmour".