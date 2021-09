Legge aborto-Texas, Biden: "Una decisione che viola i diritti delle donne"

"La decisione della Corte Suprema è un attacco ai diritti delle donne". Ad affermarlo è il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, dopo che i saggi americani hanno deciso, con cinque voti a favore e quattro contrari, di non bloccare l'entrata in vigore in Texas della legge sull'aborto, la più stringente d'America.

Durissimo dunque l’attacco del presidente americano Biden contro la Corte Suprema, che non ha voluto bloccare la legge anti aborto in Texas. La decisione della Corte "è un attacco senza precedenti ai diritti costituzionali delle donne", si legge in una dichiarazione del Presidente diffusa dalla Casa Bianca. Valuteremo "quali passi potrà intraprendere il governo federale per assicurare che le donne in Texas abbiano accesso ad aborti sicuri e legali", ha promesso.