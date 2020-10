Ginevra, accordo sul cessate il fuoco permanente in Libia

I colloqui del Comitato militare congiunto 5 + 5 a Ginevra sono culminati oggi con la firma di un accordo di cessate il fuoco permanente in tutta la Libia. Lo riferisce la Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia(Unsmil). "Buone notizie notizia per i libici. Oggi è stato raggiunto un accordo storico. Questo risultato segna una svolta importante verso il raggiungimento della pace e della stabilita' in Libia", si legge sulla pagina Facebook della missione Onu - guidata "ad interim" dalla diplomatica statunitense, Stephanie Williams - che sta trasmettendo in diretta la firma degli accordi in Svizzera.