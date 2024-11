La lite Musk-Bezos su X fatta apposta per rilanciare il suo social

Lite social tra Musk ed Amazon

"Ho appena imparato stasera a Mar-a-Lago che Jeff Bezos stava dicendo a tutti che Trump avrebbe perso di sicuro e che noi avremmo così dovuto vendere le nostre azioni Tesla e Space X". "No, falso al 100%"





Il battibecco via social tra le due stelle, tra due degli uomini più ricchi del mondo, ha infiammato oggi X, il social di Elon Musk con il primo che ha accusato il patron di Amazon di aver sbagliato la sua previsione sull'esito delle elezioni presidenziali Usa che avrebbe poi avuto conseguenze economiche sulle aziende del tycoon al fianco del presidente.

Così ecco, un paio d'ore dopo, la risposta, secca, di Bezos. Lite, quindi, durata poco ma che non è per nulla casuale, anzi. Si tratta infatti di una strategia ben precisa che il patron di X sta utilizzando da tempo, come di conferma Domenico Giordano, fondatore di Arcadia.com e grande esperto di social.

"Elon Musk sta portando avanti da mesi la sua strategia di posizionamento personale che ha come obiettivo principale quello di ridare centralità alla piattaforma. I risultati del resto sono evidenti, appena qualche giorno fa Lynda Iaccarino, CEO di X voltura proprio da Musk, ha comunicato il ritorno su X di importanti aziende.

Il canovaccio è sempre lo stesso: alimentare e sfruttare le polarizzazioni politiche, in questo ultimo caso raccontando un episodio che coinvolgeva il proprietario di Amazon, Jeff Besoz che non poteva non rispondere, per rendere X il luogo privilegiato delle discussioni più coinvolgenti"