Londra, auto investe pedoni. Ci sono feriti gravi

Un'automobile ha sconfinato sul marciapiede investendo alcuni pedoni e ferendone alcuni in modo grave. La popolazione è stata invitata a evitare l'area nel quartiere londinese di Hackney. Lo riporta il Daily Mail.

Secondo il comunicato della Polizia l'episodio non è trattato al momento come un possibile caso di terrorismo. Nessun arresto è ancora avvenuto. E' stata chiesta la collaborazione di chiunque abbia immagini o video dell'accaduto.

I servizi di emergenza sono sul posto, tra cui ambulanze e vigili del fuoco. I parametrici stanno svolgendo il primo soccorso direttamente nella zona Stamford Hill a Hackney.

#UPDATE | Officers are at the scene of a collision in #StamfordHill, N6.



A car is reported to have mounted the pavement and struck a number of pedestrians.



At this early stage, this incident is not being treated as terror-related.https://t.co/KCYKgNyL1G