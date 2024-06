Macron nomina Antonio Scurati Chevalier de France. Altro schiaffo a Meloni

Macron premia Antonio Scurati, la mossa è un chiaro segnale contro Meloni

Macron si gioca il futuro in Francia, una pesante sconfitta alle elezioni di fine giugno contro l'estrema destra di Le Pen potrebbe anche costargli la poltrona. Così il presidente francese le sta tentando tutte per prendere le distanze dal Rassemblement National. L'ultima trovata - riporta Le Monde - è la premiazione di un italiano finito nel mirino della Destra. Lo scrittore Antonio Scurati ha ricevuto l’onorificenza di Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres. Ovvero una delle più prestigiose che l’Eliseo assegna a chi si è distinto per il contributo alla diffusione delle arti e delle lettere in Francia e nel mondo.

Prima di lui - prosegue Le Monde - era toccato alle italiane Monica Bellucci, Giovanna Mezzogiorno e Carla Bruni. Scurati era finito al centro delle cronache a causa della presunta censura della Rai verso il suo monologo antifascista in occasione della Festa della Liberazione. Macron con questa mossa prende sempre di più le distanze da Meloni e dalle sue politiche. Il presidente francese ha bisogno di segnali forti contro l'anti-fascismo per cercare di convincere più elettori possibili a votare per la Sinistra e tentare fermare la corsa dell'estrema destra di Le Pen.