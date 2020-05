Macron non ha più la maggioranza. Schiaffo al presidente in Parlamento

Un nuovo gruppo parlamentare, il 9/o, è stato formato questa mattina all'Assemblea Nationale francese, dove La Republique en Marche (LREM), il partito del presidente Emmanuel Macron, ha perso la maggioranza assoluta che deteneva dalle politiche del 2017. Il nuovo gruppo, "Ecologia, democrazia, solidarieta'", è formato da 17 deputati, 7 dei quali provenienti da LREM, e si dichiara "indipendente" e "né con la maggioranza, né con l'opposizione". LREM (288 deputati) non supera più, da sola, quota 289 deputati (la maggioranza assoluta in aula).



Il Governo potra' contare sull'appoggio dei 46 deputati del movimento alleato di centro Modem per far passare i testi dei provvedimenti legislativi. A Parigi si fa per altro notare come la formazione 'dissidente' abbia un numero di aderenti inferiore rispetto alle indiscrezioni che erano circolate nei giorni scorsi. Inizialmente all'Assemblea Nazionale, Lrem aveva 314 rappresentanti, ma il loro numero e' via via sceso per abbandoni ed esclusioni.