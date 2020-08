Mali, giunta militare rilascia l'ex presidente Keita

La giunta militare che ha preso il controllo del Mali ha rilasciato l'ex presidente Ibrahim Boubacar Keita, arrestato e costretto alle dimissioni durante il golpe del 18 agosto scorso. Lo riporta il giornale 'Jeune Afrique', che, citando fonti della famiglia di Keita, specifica che l'ex presidente è stato rilasciato questa mattina all'alba ed accompagnato da un team delle Forze Speciali nella sua residenza a Sébénikoro, nella capitale Bamako. Keita rimane quindi sotto la protezione della giunta, ma, sempre secondo le fonti citate dal quotidiano, avrebbe espresso il desiderio di poter andare ad Abu Dhabi, dove in passato si è recato per sottoporsi a dei controlli medici. Dopo aver annunciato le sue dimissioni "per evitare un bagno di sangue", Keita è rimasto detenuto a Kati, la base militare vicina alla capitale dove la scorsa settimana era iniziato l'ammutinamento dei militari. Nei giorni scorsi ha ricevuto la visita di rappresentanti dell'Onu e della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale ai quali ha espresso il suo desiderio di non essere reinsediato al suo incarico, come richiesto dall'organismo regionale.