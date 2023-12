Mar Rosso, gli Houthi attaccano un'altra nave. Gli Usa rispondono: è guerra

Mar Rosso, il nuovo fronte di guerra. Le mosse dell'Iran e la risposta degli Usa

La situazione nel Mar Rosso sta precipitando, si è ormai aperto di fatto un nuovo fronte di guerra. L'Iran, attraverso le milizie Houthi dello Yemen, colpisce le navi mercantili bloccando il commercio mondiale come segnale di sostegno ad Hamas e contro Israele. Ad essere presa di mira questa volta, come rivendicato dallo stesso gruppo in un comunicato, è stata in particolare una nave commerciale del colosso Msc. La United, secondo quanto dichiarato da un portavoce delle milizie armate yemenite, è stata "bersagliata con missili navali dopo aver ignorato tre chiamate di avvertimento". Non è chiaro se e quale legame il mercantile abbia con lo Stato ebraico, obiettivo primario degli attacchi degli Houthi dall’inizio della guerra tra Israele e Hamas.

"Gli attacchi degli Houthi contro Israele sono azioni terroristiche, e sono un problema per il mondo", ha tenuto comunque a sottolineare il portavoce militare Daniel Hagari, ricordano come essi "avvengono sotto la guida dell’Iran, mediante intelligence e mezzi di combattimento iraniani". I nuovi attacchi degli Houthi arrivano all’indomani dell’uccisione da parte di Israele di un generale di primo piano delle Guardie rivoluzionarie di Teheran, centrato da un raid mirato nei dintorni di Damasco, in Siria. Sayyed Razi Mousavi, il generale eliminato, era considerato il responsabile del trasferimento di armi e finanziamenti alle milizie sciite alleate in Siria e Libano per conto delle Guardie rivoluzionarie. Si muovono anche gli Usa, abbattuti 12 droni e 5 missili. Primi interventi della task force voluta da Biden di cui fa parte anche l'Italia.