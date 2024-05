"Marijuana droga a basso rischio". Usa, Biden verso un passo storico

Dal 1971, la marijuana negli Stati Uniti è stata classificata nella stessa categoria dell'eroina, delle metanfetamine e dell'LSD

Il governo del presidente Joe Biden si sta preparando a classificare la marijuana come una droga con lo stesso livello di rischio dei farmaci da prescrizione come gli steroidi anabolizzanti. La storica decisione è stata anticipata dai media statunitensi: il Washington Post e le reti televisive MSN, CNN e NBC hanno citato come fonte funzionari della Casa Bianca. Dal 1971, la marijuana negli Stati Uniti è stata classificata nella stessa categoria dell'eroina, delle metanfetamine e dell'LSD. "L'amministrazione farà un passo storico verso l'allentamento delle restrizioni federali sulla cannabis e prevede di annunciare presto una norma provvisoria che riclassificherà la droga per la prima volta in più di 50 anni", ha affermato il Washington Post.



i prevede che la Drug Enforcement Administration (DEA) approvi un parere del Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani secondo cui la marijuana dovrebbe essere spostata da una categoria più severa a una meno severa. Secondo i media, la misura, se entrera' in vigore, non legalizzera' immediatamente la marijuana a livello federale, ma potrebbe espandere l'accesso al farmaco per usi medicinali e rafforzerebbe l'industria della cannabis negli Stati in cui e' legale. Attualmente, la marijuana per uso ricreativo e limitata a coloro che hanno piu' di 21 anni e' legale in 24 Stati. La marijuana per scopi medicinali e' legale in 13 Stati oltre a quelli in cui e' consentito l'uso per piacere.