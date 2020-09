Medio Oriente spaccato: Turchia e Iran contro Bahrein, Israele, Uae e Usa

La narrativa trumpiana è che tutto in Medio Oriente si sta sistemando. Dopo gli Emirati Arabi Uniti, anche il Bahrein ha fatto lo storico passo di avviare le relazioni diplomatiche ufficiali con Israele, garantendo maggiore stabilità alla regione. Ma c'è chi la pensa diversamente, in primis Turchia e Iran, senza menzionare i palestinesi. Insomma, il Medio Oriente è ancora diviso.

Iran condanna Bahrein, "Complice dei crimini di Israele"

L'Iran ha condannato il Bahrein per essere diventato complice dei "crimini di Israele", dopo l'annuncio dell'accordo con cui i due Paesi normalizzano le loro relazioni. "Le autorità del Bahrein saranno ora complici dei crimini del regime sionista, come costante minaccia alla sicurezza della regione e del mondo islamico", si legge in un comunicato del ministero degli Esteri iraniano.

Anche Turchia condanna Bahrein per accordo con Israele

La Turchia ha condannato l'accordo tra Bahrein e Israele per normalizzare le relazioni bilaterali, definendolo un "nuovo colpo" alla causa palestinese. Il ministero degli Esteri turco si è detto "preoccupato" dall'iniziativa e ha "condannato con forza" l'accordo. "Si tratta di nuovo colpo agli sforzi per difendere la causa palestinese", ha denunciato il dicastero, "e incoraggerà ulteriormente Israele nel proseguire le sue pratiche illegali nei confronti dei palestinesi e i suoi tentativi di rendere permanente l'occupazione dei territori palestinesi". Anche l'Iran ha condannato l'accordo, puntando il dito contro le autorità del Bahrein, diventate così "complici dei crimini di Israele".