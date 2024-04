Israele, Meloni condanna attacchi Iran. Italia "pronta a ogni scenario"

Meloni condanna attacchi Iran. No destabilizzazione regione

"Il governo italiano ribadisce la condanna agli attacchi iraniani contro Israele. La presidenza italiana del G7 ha organizzato per il primo pomeriggio di oggi una conferenza in collegamento a livello dei leader. Esprimiamo forte preoccupazione per una destabilizzazione ulteriore della regione e continuiamo a lavorare per evitarla". E' quanto scrive sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Tajani sente Meloni e Crosetto, pronti a ogni scenario

"Seguiamo con attenzione e preoccupazione quanto sta accedendo in Medio Oriente. Sono in costante contatto con le Ambasciate d'Italia a Tel Aviv e a Teheran. Sentiti il Presidente del Consiglio e il Ministro della Difesa, il Governo e' pronto a gestire qualsiasi tipo di scenario", ha scritto il ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani, sui social network ieri sera dopo l'attacco sferrato dall'Iran