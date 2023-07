Mercantile a fuoco in Olanda. Ipotesi autocombustione di un'auto elettrica

La nave cargo trasportava 2.857 auto da Bremerhaven, in Germania, a Port Said, in Egitto, 25 delle quali erano auto elettriche

Un morto e diversi feriti. È il bilancio dell’incendio scoppiato su una nave per il trasporto di auto al largo delle coste olandesi. Lo ha reso noto la Guardia Costiera che, intorno a mezzanotte, ha ricevuto la segnalazione: "Il Coastguard Center ha ricevuto un rapporto che la Fremantle Highway è in fiamme", si legge sul sito web, aggiungendo inoltre che l’incidente è avvenuto a circa 27 miglia nautiche, ovvero 50 km, a nord dell’isola settentrionale di Ameland.



Nel frattempo, scrive ancora il corpo statale olandese, elicotteri di salvataggio e un’imbarcazione hanno evacuato i 23 membri dell’equipaggio dalla nave registrata a Panama. Da una prima ricostruzione, il team a bordo avrebbe cercato di spegnere da solo l’incendio, ma senza successo. La nave cargo trasportava 2.857 auto da Bremerhaven, in Germania, a Port Said, in Egitto, 25 delle quali erano auto elettriche. Per un portavoce della Guardia costiera citato dall’emittente televisiva Nos, l’incendio sarebbe stato innescato dall’autocombustione di una delle 25 auto elettriche a bordo dell’imbarcazione.