Milei spara a zero: "Pure a Davos promossa la sinistra agenda woke. Con me Trump, Musk e Meloni"

Milei: "Pure a Davos promossa la sinistra agenda woke"

Il presidente argentino Javier Milei nel suo "special address" al Forum economico mondiale di Davos ha sparato a zero contro l'ideologia "woke", cercando appoggio in Trump, Musk e Meloni. Quest'anno "non mi sento solo, perché nel corso di un anno nuovo alleati hanno abbracciato le idee di libertà in ogni angolo del mondo, dall'"incredibile Musk" alla "mia cara Giorgia Meloni" fino al presidente israeliano Netanyahu e al presidente Usa Donald Trump, ha detto Milei facendo il paragone con il suo intervento di un anno fa.

"Forum come questo - ha proseguito - sono stati protagonisti e promotori della sinistra agenda wok che sta facendo così tanti danni al mondo occidentale". L'intervento di Milei è stato caratterizzato da una lunga condanna dell' "agenda woke", definita un "cancro" e "un virus mentale che è la maggiore epidemia del nostro tempo, che va curato".

Milei ha difeso anche "il mio caro amico Elon Musk, ingiustamente vilipeso" per aver salutato il pubblico con il braccio teso alla cerimonia di insediamento di Trump, un gesto che ha innescato polemiche in tutto il mondo. Si è trattato - ha detto Milei nel suo intervento al Forum economico mondiale di Davos - solo di "un gesto innocente che riflette semplicemente il suo entusiasmo e la sua gratitudine verso le persone".

"Viva la libertà", ha concluso, invitando i leader politici e le imprese a seguire l'esempio dell'Argentina nel "rendere l'Occidente di nuovo grande", riprendendo lo slogan trumpiano 'Make America Great Again (Maga)'. Milei ha chiesto alla platea di Davos di abbandonando le "idee woke e il femminismo radicale", definiti "un modo per promuovere lo statalismo". "Questo farà Trump, questo sta facendo l'Argentina, rendiamo l'Occidente di nuovo grande", ha detto Milei.