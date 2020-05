Minneapolis a ferro e fuoco per afroamericano morto nelle mani della polizia

Minneapolis messa a 'ferro e fuoco’ da due giorni per le proteste di molti manifestanti scesi in piazza a chiedere giustizia per la morte di George Floyd, un afroamericano morto lunedì scorso dopo essere stato arrestato dalla polizia.I fatti accaduti sono mostrati in un video, diventato virale sui sociali in cui si vede un poliziotto bianco, Derek Chauvin, che mette le ginocchia sul collo di un detenuto di colore steso a terra per ben sette minuti. George Floyd, l’uomo a terra era sposato e disarmato e più volte ,nel video, urla che non riesce a respirare fino a perdere conoscenza’ Mi fa male tutto agente, acqua o qualcosa per favore-implora l’uomo all’agente prima di morire-per favore, per favore non posso respirare agente, non posso respirare’.

La Polizia di Minneapolis ha comunicato che l’uomo, una guardia privata di 46 anni, padre di due bambine, è morto per un ‘problema medico’ e che i poliziotti erano stati chiamati per un furto. I quattro agenti sono stati tutti sospesi. 'Essere di colore non deve essere negli Stati Uniti una sentenza di morte’ ha detto il sindaco di Minneapolis, Jacob Frey.

Nella seconda giornata di proteste c’è stato anche un morto. La polizia ha utilizzato gas lacrimogeni e proiettili di gomma per disperdere i manifestanti.

‘Questo è stato chiaramente un assassinio-ha detto Tara Brown, la nipote di Floyd-chiediamo arresti, accusati e condannati’.

L'FBI ha aperto due inchieste e ha promesso giustizia. Ma le proteste non sono certo finite.