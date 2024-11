Tajani, 'mandato d'arresto per Netanyahu? Su Esteri la linea la diamo io e Meloni'

Mo: Tajani, 'mandato arresto Netanyahu? Su Esteri linea la diamo io e Meloni'

"La politica estera si deve fare in maniera costruttiva. È una cosa seria. Ogni parola va pesata, ponderata, calibrata. C'è di mezzo un Paese. E quindi la linea viene espressa dal presidente del Consiglio e dal ministro degli Esteri". Lo ha affermato in un'intervista a Repubblica il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, commentando le parole di Matteo Salvini, il quale ha detto che il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, è "benvenuto" in Italia nonostante il mandato di arresto nei suoi confronti emesso dalla Corte penale internazionale. "Naturalmente un leader di partito parla di quello che vuole. Sono posizioni politiche legittime che ciascuno può esprimere. Ma restano opinioni politiche di leader di partito, che però non diventano automaticamente la linea dell'esecutivo", ha aggiunto Tajani, riferendosi ancora al segretario leghista. La posizione del governo sul 'caso Netanyahu', ha spiegato il titolare della Farnesina, è "prima leggere le carte, capire le motivazioni della sentenza, ragionare su cosa sostiene la Corte. Noi riconosciamo e sosteniamo la Corte penale. Ma lo facciamo ricordando che deve avere sempre una visione giuridica e non politica". Secondo Tajani, l'obiettivo del governo è "trovare alleanze politiche per fermare le morti a Gaza e in Libano, per ritornare a un percorso diplomatico. Noi dobbiamo portare la pace a Gaza, non dobbiamo credere che portare qualcuno in carcere aiuti la pace"

Ucraina: Tajani, 'minaccia nucleare Putin non credo risponda a verità'

"Putin non va mai sottovalutato, ma non credo che la minaccia nucleare risponda a verità. Sarebbe una follia. Penso che sia un modo per mettere pressione in vista di una possibile trattativa: vuole conquistare più territorio possibile per poi difendere lo status quo". Lo ha dichiarato a Repubblica il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, rispondendo alla domanda se lo preoccupa l'escalation del leader russo, che usa missili intercontinentali e minaccia una guerra atomica mondiale. L'Italia, ha proseguito Tajani, continuerà ad armare Kiev. "Certo, assolutamente. E continueremo a sostenere l'Ucraina. La pace giusta non può coincidere con una sconfitta", ha assicurato, sottolineando che l'arrivo di Donald Trump alla Casa Bianca non comporterà cambiamenti di linea.

Mo: Idf, 'Hezbollah responsabile ferimento Caschi Blu italiani'

Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno imputato a Hezbollah la responsabilità dell'attacco che ieri ha portato al ferimento di quattro Caschi Blu italiani nel sud del Libano. In un post sul social X, le Idf hanno sostenuto che gli attacchi sono stati lanciati dal villaggio di Deir Qanoun al-Nahr.