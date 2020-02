Molestie: Weinstein colpevole di violenza sessuale e stupro

E' stato condannato per violenza sessuale contro una donna e stupro nei di un'altra Harvey Weinstein, l'ex gigante di Hollywood che è stato al centro della campagna di accuse di violenze e molestie che ha dato via al movimento del #metoo. La giuria di New York ha però assolto Weinstein dalle accuse di aggressione sessuale nei confronti di altre due donne, Miriam Haley e Jessica Mann.

Weinstein: rischia 25 anni, ma non e' "stupratore seriale"

Harvey Weinstein e' stato riconosciuto colpevole di due capi di imputazione su cinque: violenza sessuale di primo grado nei confronti della sua ex assistente, Miriam Haley, e di stupro di terzo grado nei confronti di un'altra. Ma alla fine la giuria lo ha assolto dall'accusa piu' grave, tra cui quella di "predatore sessuale seriale" che gli sarebbe potuto costare l'ergastolo. Questa sarebbe scattata se fosse stata riconosciuta, "oltre ogni ragionevole dubbio", la violenza nei confronti di un'altra vittima, l'attrice Annabella Sciorra, che ha raccontato di essere stata stuprata negli anni '90. L'ex produttore di Hollywood, 67 anni, e' stato dichiarato "non colpevole" dell'accusa di stupro di primo grado dell'ex aspirante attrice, Jessica Mann, con cui ebbe poi una lunga relazione. In base alla decisione della giuria, Weinstein, che ha ascoltato la sentenza restando seduto, rischia una condanna che puo' variare dai 5 ai 25 anni di prigione, per quanto riguarda il crimine sessuale di primo grado, il sesso orale con l'ex assistente, e fino a quattro anni di carcere per il reato di stupro di terzo grado.