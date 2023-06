Morto di tumore Daniel Ellsberg, l’uomo che fermò la guerra in Vietnam

Perseguitato seppe aprire una voragine nell’opinione pubblica USA. Ha spiegato perchè essere contrari alla guerra in Ucraina, un altro eccidio disumano e fallimentare. Fino alle fine si è battuto per il cambiamento

Un uomo contro il sistema. Ci ha lasciati Daniel Ellsberg, il geniale economista e analista militare che riuscì a far esplodere la scintilla di una generazione, mettendo fine alla guerra americana in Vietnam. Fu lui a passare i famosi Pentagon Papers al New York Times e al Washington Post, uno studio top-secret del Pentagono sul processo decisionale del governo in Vietnam, mostrando le bugie che stavano raccontando agli americani su una guerra disumana e fallimentare.





Per la sua azione venne incriminato per spionaggio, per aver complottato ai danni degli Stati Uniti, e perseguitato dal governo Nixon. Divenne un attivista per la pace. Henry Kissinger lo definì "l'uomo più pericoloso d'America”. Una parte della sua storia è raccontata nel bellissimo film The Post di Steven Spielberg. Nel 2018 ha ricevuto l'Olof Palme Prize per il suo "profondo umanesimo e l'eccezionale coraggio morale".