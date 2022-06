Nato, cade il veto della Turchia: via libera a Svezia e Finlandia

Nato, via libera all’ingresso di Svezia e Finlandia

Al vertice di Madrid sono caduti gli ultimi veti: la Turchia ha ritirato il suo “no” all’ingresso nella Nato di Svezia e Finlandia. Per questo è stato deciso che verrà firmato un memorandum d’intesa in cui i tre Paesi troveranno un compromesso. Delegazioni di diplomatici di Turchia e Svezia si incontreranno domani nella capitale turca Ankara. A guidare le delegazioni il capo della diplomazia turca presso l'Unione Europea, Faruk Kaymakci e il segretario di Stato presso il ministero degli Esteri svedese, Robert Rydberg. In base a quanto reso noto dal ministero degli esteri turco, l'incontro mira a passare in rassegna le relazioni bilaterali e affrontare i "problemi politici" tra i due Paesi, ma non fa menzione diretta alla polemica legata all'allargamento della NATO a Svezia e Finlandia, cui Ankara ha posto un veto, motivato dal sostegno che i due Paesi scandinavi garantiscono ai curdi separatisti del Pkk e all'ala siriana di quest'ultimo, denominata Ypg.