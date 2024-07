Nato, Stoltenberg nomina uno spagnolo inviato per il Sud Europa: ira del governo italiano

Stoltenberg nomina spagnolo inviato per il Sud; Roma protesta

Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha nominato lo spagnolo Javier Colomina suo rappresentante speciale per le relazioni con i Paesi della sponda Sud del Mediterraneo. Una scelta che ha scatenato la protesta da parte del Governo italiano perche' non solo aveva piu' volte chiesto che quel ruolo fosse affidato a un italiano ma soprattutto perche' la decisione arriva a un paio di mesi dalla scadenza del mandato dell'ex premier norvegese, che dal primo ottobre sara' sostituito dall'ex premier olandese, Mark Rutte.

A quanto si apprende, l'esecutivo italiano ha inviato una lettera al segretario generale della Nato in cui esprime sorpresa e delusione. Viene inoltre criticato il fatto che - secondo fonti del governo italiano - sia stato scelto "un funzionario di basso livello, non preparato a dialogare con le massime autorita' dei governi di una regione che e' diventata cruciale per tutti i paesi dell'Europa mediterranea".

Roma, in ogni caso, punta a riaprire la partita una volta arrivato alla guida dell'Alleanza Rutte che con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha un ottimo rapporto. Rutte da premier era alleato dell'omologa italiana per siglare il memorandum d'intesa tra l'Ue e la Tunisia. Colomina e' ritenuto rappresentante personale di Stoltenberg e quindi Rutte vorra' scegliere il proprio.

Le fonti fanno notare che quella di Colomina non e' l'unica nomina last minute firmata da Stoltenberg. Nelle ultime settimane ci sarebbe stata una serie di affidamenti di incarichi e promozioni senza concorsi e in qualche caso anche contro il parere negativo della commissione esaminante. La protesta italiana quindi e' per una questione di sostanza ma anche di forma.