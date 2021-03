Navalny, la salute peggiora. "Mi impediscono di dormire, è tortura"

Navalny, peggiora la salute in carcere. La denuncia dei legali

Aleksei Navalny ha denunciato ai suoi avvocati che le guardie carcerarie gli hanno "impedito di dormire", una pratica che l'oppositore russo ha paragonato alla "tortura". In una dichiarazione diffusa dai legali, riferisce la Reuters, Navalny ha assicurato che gli è stata negata una visita delle autorità penitenziarie, da lui richiesta a causa dei forti dolori "alla schiena e alla gamba destra".

Olga Mikhaylova uno dei legali cui è stata negata la visita, ha dichiarato che Navalny ha iniziato a non sentire una delle gambe da martedì. Un’altra collaboratrice, Maria Pevtchikh, ha detto di essere “estremamente preoccupata per la salute “in rapido peggioramento” e di ritenere che “la vita di Navalny sia in pericolo”.