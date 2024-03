Nave cargo travolge un pilone: crolla un ponte a Baltimora. Auto in acqua

A Baltimora un ponte è stato colpito da "una grande imbarcazione" ed è crollato nel fiume Patapsco. Lo ha confermato alla Bbc il responsabile della comunicazione del Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Baltimora, Kevin Cartwright. "Sette persone e diversi veicoli" sono caduti nel fiume, ha aggiunto. Sono subito scattate le operazioni di soccorso con il coinvolgimento della Guardia Costiera Usa e di altre agenzie del Maryland dopo che intorno all'1.30 il 911 ha ricevuto una segnalazione di un incidente nella zona del Francis Scott Key Bridge. Sarebbe coinvolta una nave portacontainer.

A large container ship struck the Francis Scott Key Bridge in Baltimore, causing significant parts of it to collapse.



