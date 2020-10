New York, nuovi lockdown mirati in nove distretti della città

Nuovi lockdown mirati a New York in via precauzionale. Bill De Blasio, il sindaco della Grande Mela, ha proposto alle autorità statali di chiudere tutte le attività non essenziali, incluse le scuole, in nove distretti della città. Nei distretti esaminati i risultati dei positivi sono stati superiori al 3% già da una settimana.

Secondo i dati dell’OMS la pandemia è ritenuta fuori controllo se la percentuale supera il 5%. Attualmente in Spagna, in particolare a Madrid, il livelli sono ora superiori al 20%.

Le chiusure dovrebbero partire dal 7 ottobre. Incluse in questo provvedimento ci saranno attività considerate ad alto rischio, anche in altri distretti come Brooklyn e il Queens.

La proposta del Sindaco deve essere approvata dal Governatore, Andrew Cuomo, democratico che si è dimostrato molto attento e scrupoloso a riguardo della salute dei residenti. Se verrà accettata, come tutto lascia credere, non saranno permessi servizi all’interno o sulle terrazze dei ristoranti ma solo ‘take away’.

Le raccomandazioni del Sindaco suggeriscono la chiusura per almeno due settimane delle scuole e dei negozi non essenziali. L’obiettivo è di abbassare sotto al 3% il livello di positività delle prove. In caso contrario si potrebbe continuare per altre due settimane.

‘I cittadini di New York hanno sacrificato molto-ha detto De Blasio-per lottare contro la pandemia ma dobbiamo farci guidare dalla scienza nelle nostre decisioni che dice di usare le mascherine e mantenere la ‘social distancing’.

Per altri distretti si raccomanda di chiudere attività ad alto rischio come piscine e palestre e il consumo di bevande e cibo all’aperto.

Sebbene il Governatore non si sia ancora espresso su questa particolare richiesta il suo pensiero è ben conosciuto. Cuomo ha accusato i governi locali di non aver fatto un ‘lavoro serio’ soprattutto nelle zone con alta concentrazione di virus, come Brooklyn e il Queens. ‘Le autorità locali-ha detto il Governatore-non hanno fatto un lavoro forte in certe aree critiche e se non lo faranno lo farà lo Stato, come chiudere immediatamente le scuole se non saranno garantite condizioni di sicurezza per gli alunni’.

Secondo Cuomo sono 20 i distretti dello Stato che hanno presentato picchi di virus significativi. In queste zone l’indice medio è del 4,8%.

Ma per la prima volta il ritorno del virus in maniera pesante comincia a preoccupare non solo la città di New York, ma l’intero Stato.