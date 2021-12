Nuova Zelanda, verso l'abolizione totale delle sigarette. Vietate per sempre

Nuova Zelanda, svolta storica: aboliranno le sigarette per sempre

La Nuova Zelanda si prepara ad emanare una legge destinata ad entrare nei libri di storia. L'obiettivo è quello di diventare il primo Stato al mondo a vietare le sigarette, con l'intento - si legge sul Messaggero - di creare una società smoke-free. Dopo lunghe consultazioni della presidente Jacinda Arden, anche con i rappresentanti della minoranza indigena dei Maori e degli abitanti delle isole, il governo ha preparato una legge che vieterà per sempre l'acquisto di sigarette da parte di chiunque sia nato dopo il 2008, cioè chi attualmente sia di età compresa fra 1 e 14 anni.

L'età di questa fetta di cittadini - prosegue il Messaggero - ovviamente aumenterà anno dopo anno, e per esempio nel 2050 le sigarette saranno vietate a tutti coloro che (essendo nati dopo il 2008) avranno da 1 a 42 anni, mentre nel 2090 saranno vietate a tutti coloro che avranno da 1 a 83 anni. Lo scopo è di evitare che si aggiungano nuovi fumatori a quelli già esistenti, e man mano che quelli esistenti invecchiano e muoiono non vengano rimpiazzati dalle nuove generazioni. Il fumatore diventerà di fatto in Nuova Zelanda una figura in via di estinzione.

