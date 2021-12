Arresto Ferrero, "affondi mio padre e le sue tr***". Lo sfogo della figlia

Ferrero, la figlia: "Se sto messa così è colpa sua. Di lui non mi importa"

La vicenda dell'arresto di Massimo Ferrero continua a tenere banco. Emergono nuovi sviluppi mentre l'ex presidente della Sampdoria sceglie di non parlare nell'interrogatorio in carcere di garanzia. "Non abbiamo potuto vedere il fascicolo", dice l’avvocatessa che difende Ferrero. I legali del «Viperetta» - si legge sul Corriere della Sera - si sono lamentati del poco tempo avuto a disposizione per leggere gli atti dell’inchiesta. "L’avviso di interrogatorio fissato per oggi alle 13,30 a Milano, ci è stato notificato mercoledì alle 16, con la cancelleria del tribunale di Paola non accessibile per chiedere le copie di 17 faldoni. Intanto Ferrero giura di non aver nessuna intenzione di fuggire. "Non ho nessuna intenzione di scappare. È una follia, dove potrei andare? Se volevo potevo far perdere le mie tracce quando stavo girando le puntate di Pechino Express" ha detto ancora ai suoi avvocati Ferrero.

In un'intercettazione in cui si era confidata con l'amica, Vanessa, la figlia di Ferrero aveva esternato il risentimento nei confronti del padre, anche per i suoi guai giudiziari. "Io sto così - riporta la Verità - per i cazz...tua! E me devi pure dì... capito?". Chiudendo lo sfogo: "Per me può andà a fanc...lui, le tro... e la famiglia nuova che c'ha! Ma che caz...me ne frega".

