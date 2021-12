Ferrero, la figlia. "Non ci sta con la testa. Sono incazz...non ho più soldi"

Ferrero, la figlia. "Non ho più i soldi per fare la spesa, pago i suoi debiti"

La vicenda dell'arresto dell'ex presidente della Sampdoria Massimo Ferrero si arricchisce di nuovi retroscena. Sono emerse, infatti, le intercettazioni telefoniche tra lui e gli amministratori delle sue società. Ferrero - si legge sul Corriere della Sera - parlavara apertamente al telefono con la figlia Vanessa, dialogavano con i loro amministratori sulle disavventure delle aziende e sui modi per trasferire capitali dalle aziende fallite a società di comodo. "Sto bene — le prime parole dal carcere di Ferrero — anche se sono in cella. Ieri (lunedì, ndr) mi sono arrabbiato con i finanzieri che non mi hanno concesso di andare nelle mia casa romana. Dicono che potrei fuggire. Una follia, ma dove potrei andare?". L’inchiesta ha fatto emergere, oltre al ginepraio di società costituite ad arte per frodare l’Erario e i creditori, lo scontro tra Ferrero e la figlia Vanessa.

Nell’ordinanza - prosegue il Corriere - si legge dell’aspirazione della donna di abbandonare l’ambito familiare per dedicarsi a un progetto cinematografico tutto suo, attraverso la società Freedom Pictures srl. È un fiume in piena la figlia del Viperetta e accusa il padre, unico punto diriferimento del Gruppo, con un «ruolo apicale» — scrive il gip — che non rivendica ma che gli viene riconosciuto da vari interlocutori. "Anche se è la mia famiglia io non me ce trovo... calcola, lui ha fatto pure una grande scorrettezza facendo lavorare i miei competitor... tipo la Pegasus" dice Vanessa. La donna parla con risentimento: "Io mi sono incaz... perché ho detto: perché non mi dai più lo stipendio, non mi aiuti neanche privatamente che sei pure il nonno delle miei figlie, non te rendi conto che sto a passa’ una situazione del c... Te ne fotti...". Lui non ci sta più con la testa... non ho i soldi neanche per fare la spesa. Adesso però siccome so che so’ scelte mie ho capito, l’ho perdonato, mi sto allontanando. So comunque che lui non sarà mai riconoscente...".

