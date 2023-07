Olanda, è caduto il governo Rutte. Ora probabili elezioni in autunno

I partiti di governo sono stati a lungo diametralmente opposti l'uno all'altro sulle misure di asilo e sulla legge sull'immigrazione

Il governo Rutte IV è caduto. I colloqui sull'asilo che si trascinano da mesi hanno lacerato la partnership tra VVD, D66, CDA e CU.



La crisi apre la strada a nuove elezioni, probabilmente in autunno. I partiti di governo sono stati a lungo diametralmente opposti l'uno all'altro sulle misure di asilo e sulla legge sull'immigrazione.



In settimana, quel file sensibile è esploso, in cui le differenze tra VVD e CDA da un lato e D66 e CU erano grandi. Soprattutto tra VVD e CU c'è stato molto scontro sulle misure per limitare il ricongiungimento familiare. Le differenze si sono rivelate inconciliabili.