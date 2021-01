OMS, rischio di fallimento globale la distribuzione solidale dei vaccini.

Pfizer sembra aver rallentato la distribuzione dei vaccini all’Italia e fonti bene informate sono convinte che uno dei motivi sia per una richiesta imprevista da parte dell’ Amministrazione americana.

Questo stop, comunque non drammatico per l’Italia, fa riflettere sulle ultime preoccupanti parole del direttore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),Tedros Adhanom Ghebreyesus e su quello che sta succedendo nella distribuzione nei paesi a reddito più basso.

Il numero uno dell’OMS ha lanciato il suo avvertimento relativo all’equità distributiva globale proprio nel momento in cui tante Big Pharma stanno lanciando milioni di dosi di vaccini.

Per quanto riguarda questo particolare tema Tedros ha detto che “Il mondo è sull'orlo di un catastrofico fallimento morale nella distribuzione dei vaccini Covid-19 perchè ci sono molti segnali che la promessa di un accesso equo sia a serio rischio".

"Più di 39 milioni di dosi di vaccino sono state ora somministrate in almeno 49 paesi a reddito più alto. Solo 25 dosi sono state somministrate in un paese a reddito più basso. Non 25 milioni; non 25mila; solo 25", ha detto Tedros all’apertura della riunione del consiglio esecutivo dell'OMS.

"Devo essere schietto -ha continuato Tedros- il prezzo di questo fallimento sarà pagato con vite e mezzi di sussistenza nei paesi più poveri del mondo e, in definitiva, queste azioni non faranno che prolungare la pandemia, le restrizioni necessarie per contenerla e la sofferenza umana ed economica”.

Il capo dell'OMS ha concluso sostenendo che "l'equità del vaccino non solo è un imperativo morale, ma è un imperativo strategico ed economico" e ha chiesto una distribuzione più equa del vaccino in tutto il mondo.