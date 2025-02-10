Oroscopo di oggi 10 febbraio 2025 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 10 febbraio 2025: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 10 FEBBRAIO 2025

Oroscopo del giorno Ariete:

Con la luna vuota ovviamente in Cancro e il tuo regno domestico all’inizio della giornata, ciò che può andare storto sul fronte interno andrà storto. Non lasciare che un piccolo incidente ti faccia partire con il piede sbagliato. Potrebbe essere necessaria della caffeina extra. Con l’imbroglione Mercurio nell’inventivo Urano, sembra che quasi tutti abbiano un piano per arricchirsi in fretta (pensa alle criptovalute). Potresti essere ispirato ad agire su una dritta quando Mercurio si scontra con il volatile Urano nella tua casa dei beni. Non così veloce, montone. Faresti meglio a rallentare e leggere le clausole in piccolo prima di balzare su un acquisto, un investimento o un’opportunità apparentemente promettente. Il diavolo è nei dettagli.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 10 FEBBRAIO 2025

Oroscopo del giorno Toro:

Con la luna ovviamente vuota in Cancro e nel tuo settore della comunicazione, sei destinato a mettere i piedi in bocca. Conversazioni importanti e trattative cruciali è meglio rimandarle finché la luna non entra nel drammatico Leone. Urano, lungimirante nel tuo segno, denota che hai il polso della situazione su ciò che è eccitante e nuovo. Tuttavia, quando Mercurio e Urano si scontrano, le tue idee potrebbero essere in anticipo sui tempi. Se sospetti che i tuoi concetti voleranno sopra la testa di tutti, confronta i tuoi pensieri con un collega o un amico di cui ti fidi prima di presentarli a un decisore. Le persone dicono di voler cambiare, ma non tutti sono pronti ad abbracciarlo.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 10 FEBBRAIO 2025

Oroscopo del giorno Gemelli:

È un giorno eccellente per rivisitare una carriera importante o un obiettivo finanziario. Mentre Marte retrogrado nella tua zona di guadagno si sincronizza con Saturno, che crea eredità nella tua casa delle aspirazioni, puoi fare passi avanti verso una pietra miliare professionale o portare a compimento un progetto importante. È un momento opportuno per innaffiare i semi per una prosperità a lungo termine. Un’azione rapida e decisa può far progredire le cose, anche se probabilmente ci vorrà del tempo prima che le tue iniziative diano i loro frutti. Pensa oltre il presente e agisci pensando al futuro. Gli obiettivi mentali possono risultare una distrazione quando una congiunzione Sole–Mercurio agisce nella tua zona di apprendimento superiore, quindi mettili in pausa finché non ti occuperai degli affari.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 10 FEBBRAIO 2025

Oroscopo del giorno Cancro:

Mercurio, stratega che si scontra con Urano nella tua casa della comunità, può rendere difficile coordinare i tuoi sforzi con colleghi o amici. Le questioni possono rapidamente sfuggire di mano e complicarsi oltre il necessario. Non tutti saranno aperti a idee lungimiranti o schemi inventivi; potrebbe esserci uno scontro tra chi ha fame di cambiamento e chi preferisce attenersi allo status quo. Le questioni finanziarie, come prestiti, debiti e fondi condivisi, potrebbero complicarsi, quindi è meglio non prendere gli altri in parola, dato che qualcuno potrebbe improvvisamente cambiare idea all’ultimo minuto.

LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 10 FEBBRAIO 2025

Oroscopo del giorno Leone:

Marte retrogrado nella tua casa dell’esilio, sincronizzato con il diligente Saturno nella tua zona di risorse condivise, potrebbe fornirti la motivazione necessaria per rivisitare una preoccupazione finanziaria importante. Otterrai di più lavorando silenziosamente dietro le quinte, piuttosto che attirare l’attenzione sulle tue attività. Con il giusto sforzo, puoi stabilizzare questioni che riguardano prestiti, debiti o fondi condivisi, contribuendo a garantire la tua situazione futura. Questo non è il momento di frustrarsi o gettare la spugna: continua finché non ottieni una svolta. Una congiunzione Sole–Mercurio suggerisce che le parti coinvolte potrebbero non essere molto obiettive, quindi ricorda loro i fatti e le cifre quando necessario.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 10 FEBBRAIO 2025

Oroscopo del giorno Vergine:

Con Mercurio nell’Acquario lungimirante e nella tua casa del lavoro, sei destinato ad avere un sacco di idee innovative. Alcuni concetti potrebbero essere avanti ai tempi mentre Mercurio si scontra con Urano, quindi dovrai dimostrare che sono pratici e pertinenti ai tuoi compiti prima di convincere gli altri a sostenerli. Verifica di essere sulla strada giusta prima di parlare con i tuoi colleghi. Inoltre, potresti dover tenere il supporto tecnico in standby, perché problemi con computer, software o dispositivi elettronici potrebbero interrompere il tuo flusso. Assicurati di eseguire il backup dei dati importanti e di leggere le istruzioni prima di armeggiare con nuovi dispositivi.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 10 FEBBRAIO 2025

Oroscopo del giorno Bilancia:

Ancora una volta, sei una forza da non sottovalutare. Mentre Marte retrogrado e Saturno diligente si sincronizzano nelle tue zone di lavoro, porterai energia e perseveranza straordinarie a un progetto o obiettivo in stallo. Non lasciare che questo momento di potere ti passi accanto senza tentare qualcosa di impattante: probabilmente puoi fare molto di più di quanto ti dai credito. Il tuo coraggio potrebbe stupire alcuni, anche se altri potrebbero trovarti autoritario o competitivo. È importante essere rispettosi, ma ricordati che non sei qui solo per fare amicizia. Una congiunzione Sole–Mercurio nella tua zona romantica e ricreativa suggerisce che potresti essere distratto da divertimento e giochi; occupati degli affari prima che la tua motivazione scemi.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 10 FEBBRAIO 2025

Oroscopo del giorno Scorpione:

L’amore potrebbe essere un gioco per alcuni, ma per te è una ricerca seria. Marte retrogrado, sincronizzato con Saturno diligente nella tua casa degli appuntamenti e del romanticismo, rende questa giornata perfetta per rivisitare una storia d’amore che non è andata come speravi. Nessuno sforzo è troppo grande quando sei così determinato: farai tutto il necessario per raggiungere i tuoi obiettivi. Allo stesso modo, porterai uno spirito “dentro per vincere” nei videogiochi, negli sport e nelle attività creative. È bello voler dominare con un’attività divertente, ma quando si tratta di affari di cuore, dovrai prendere in considerazione i desideri dell’altra persona e prestare attenzione ai segnali.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 10 FEBBRAIO 2025

Oroscopo del giorno Sagittario:

Con Mercurio nell’Acquario lungimirante e nel tuo regno mentale, sei pieno di idee entusiasmanti. Può essere difficile metterle in pratica quando Mercurio si scontra con l’incostante Urano nella tua casa del lavoro. Potresti scoprire che un progetto è troppo complicato da eseguire o addirittura troppo avanti rispetto ai tempi. Evita un linguaggio troppo tecnico quando parli con le persone coinvolte nei tuoi affari, perché potrebbe risultare controproducente. Semplifica le cose se vuoi portare a termine i compiti e, se sorgono problemi tecnologici, chiama subito un esperto.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 10 FEBBRAIO 2025

Oroscopo del giorno Capricorno:

Di solito non sei uno che è negligente con i soldi o che corre rischi finanziari folli. Tuttavia, poiché l’astuto Mercurio nella tua zona di guadagni si scontra con l’inventivo Urano nella tua casa della speculazione, potresti essere tentato di gettare la cautela al vento se pensi di poter incassare. Attento, capra: il tuo schema potrebbe essere troppo avanti coi tempi. Rallenta e dai al mondo la possibilità di mettersi al passo con le tue idee lungimiranti. Potrebbe essere saggio premere pausa su quello che sembra uno schema redditizio finché non avrai analizzato tutti i fatti e le cifre. Il diavolo è nei dettagli, quindi rivolgiti a un professionista o a un amico esperto di soldi per una guida.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 10 FEBBRAIO 2025

Oroscopo del giorno Acquario:

Marte retrogrado nella tua casa del lavoro, sincronizzato con Saturno diligente nella tua zona di guadagni, rende questo un momento opportuno per rivisitare un progetto pensato per garantire il tuo lavoro e i tuoi interessi finanziari. Potresti dover ripercorrere i tuoi passi e correggere un errore per procedere con i tuoi piani. Non esitare a correggere la rotta una volta che sai cosa serve, perché la tua sicurezza a lungo termine potrebbe essere in gioco. Dopo la tua mossa, attendi pazientemente che i tuoi sforzi diano i loro frutti. Un cambio di lavoro o un miglioramento nelle prospettive finanziarie a lungo termine potrebbero essere il risultato finale. Una congiunzione Sole–Mercurio nel tuo segno può oscurare la tua obiettività, quindi chiedi consiglio a una persona esperta.

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 10 FEBBRAIO 2025

Oroscopo del giorno Pesci:

Non tutti i tuoi pensieri meritano di essere condivisi con il mondo. Dire più del dovuto può causare turbamenti quando Mercurio si scontra con Urano nella tua casa della comunicazione. Non avere fretta di condividere notizie in via di sviluppo con un amico o di pubblicare dettagli della tua vita personale sui social. Sappi quali cose è meglio tenere per te, poiché condividere troppo potrebbe scatenare malintesi – e, nel peggiore dei casi, portare a brutte voci e pettegolezzi. Allo stesso modo, stai attento a non credere ciecamente a tutto ciò che dice una persona eccitabile o a tutto ciò che leggi sui social media: controlla sempre le fonti.