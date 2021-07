Parigi, maxi furto nella gioielleria dei Paperoni. Ladro fugge in monopattino

Rapina da film in gioielleria a Parigi: un uomo è entrato martedì pomeriggio da Chaumet, in rue François 1er, e ne è uscito con bottino di due-tre milioni di euro. Il rapinatore ha finto di essere un cliente e si è fatto mostrare una serie di gioielli sostenendo di volerli acquistare. Ad un certo punto ha estratto una pistola automatica e l'ha puntata contro il personale, ha preso i gioielli e ha minacciato di far esplodere una bomba piazzata nel negozio se qualcuno avesse chiamato la polizia.

Il maxi furto nella super boutique dei Paperoni

Quindi si è fatto consegnare le chiavi della gioielleria, ha chiuso tutti all'interno e si è allontanato in monopattino. L'inchiesta è stata affidata alla Brigata anti-crimine di Parigi. La gioielleria rapinata si trova in un quartiere con grandi alberghi e boutique di lusso frequentatissimo dai Paperoni del mondo intero, nei pressi dei Campi-Elisi, la celebre avenue tra Place de la Concorde e l'Arco di Trionfo. Anche se la Maison Chaumet è nota al livello mondiale per il suo storico negozio di Place Vendome che venne rapinato nel 2009 per un bottino totale di 1,9 milioni di euro.