Parigi "perde" il museo Pompidou, amianto sulla facciata: chiuderà per 5 anni

Parigi, il museo Pompidou chiude per 5 anni

Chiude per cinque anni il Centro Pompidou. Il museo d’arte moderna e contemporanea situato nel cuore di Parigi rimarrà chiuso per importanti lavori di ammodernamento dal 2025 al 2030. Ad annunciarlo è il ministro della Cultura francese, Rima Abdul Malak, precisando che si tratta di un progetto da ben 262 milioni di euro che consisterà in un'operazione di rinnovamento, di rimozione dell'amianto dalla facciata, di messa in sicurezza da incendi, di ottimizzazione energetica e di miglior accesso all'edificio per persone con disabilità.

Dopo l'incendio di Notre-Dame, la capitale francese sceglie così di investire sulla cultura e mettere in sicurezza i suoi monumenti, grandi rappresentanti del patrimonio artistico europeo.

Dalla sua apertura, nel 1977, il museo ha ricevuto oltre 300 milioni di visitatori. I lavori erano stati già annunciati nel 2021 dall'allora ministro della Cultura, Roselyne Bachelot, e si sarebbero dovuti svolgere dal 2023 al 2027. “Consentiranno di sostenerne la sopravvivenza”, ha insistito il ministro. La chiusura progressiva del Centro Pompidou e il trasloco delle opere cominceranno a partire dall'autunno 2024.

Dalla sua inaugurazione, il museo non era mai stato rinnovato e i lavori sono diventati essenziali a causa della corrosione e dell'usura che affliggono l'enorme edificio, il quale ospita in particolare importantissime collezioni di arte moderna e contemporanea, vasti spazi espositivi e una biblioteca molto ampia.

Alla riapertura gli spazi museali manterranno la stessa collocazione, ma l'allestimento sarà ridisegnato in una "prospettiva multidisciplinare". Sono previsti nuovi spazi per i giovani e l'ampliamento della biblioteca. La versione rinnovata del museo vuole essere in grado di reggere la concorrenza con la Bourse du commerce e il suo nuovissimo edificio e con la prestigiosa Louis Vuitton Foundation.

La chiusura totale giunge in piena ripresa delle visite, dopo diversi anni di crisi sanitaria legata al Covid-19. In questo contesto, sarà rafforzato il sostegno al Centre Pompidou-Metz e nel 2026 a Massy dovrebbe essere aperto il centro Ile-de-France per la conservazione e la creazione.