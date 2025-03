Patente, cambia tutto in Europa. Si potrà guidare ben prima, nuove regole e tempi

Patente di guida europea già dai 17 anni: cambia tutto

L'Europa ha mosso un passo formale verso una norma di cui si parlava da tempo, l'anticipo a 17 anni della patente di guida, ma con regole molte rigide. Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto l'accordo e presto scatterà l'aggiornamento della direttiva che prevede tra le altre cose anche la guida accompagnata con una patente ottenuta già dall'età di 17 anni. Ma sono anche altre le nuove regole stabilite: durata del documento di 15 anni e versione digitale, con caratteristiche identiche per tutti i 27 Paesi membri dell'Ue.

Gli utenti della strada avranno anche il diritto di richiedere una patente di guida fisica. Entrambe le versioni, fisiche e digitali, saranno valide per guidare autovetture e motociclette più a lungo del caso attuale, vale a dire 15 anni dalla data di rilascio, tranne da quando la patente di guida viene utilizzata come carta d'identità (10 anni).

In secondo luogo, per migliorare la sicurezza stradale, si farà un passo avanti verso l'armonizzazione dei processi di screening medico applicati negli Stati membri. Al momento del rilascio delle patenti di guida, tutti gli Stati membri richiederanno una visita medica o uno screening basato su un'autovalutazione. Anche le regole relative ai periodi di prova per i conducenti alle prime armi saranno armonizzate: sarà stabilito un periodo di prova di almeno due anni. Durante questo periodo di prova, dovrebbero essere applicate regole o sanzioni più severe per la guida sotto l'effetto di alcol o droghe, fatte salve le competenze degli Stati membri di regolare il comportamento dei conducenti.